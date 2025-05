Planejamento: dado do PIB no 1º tri é positivo e taxas de expansão vêm desde 3º tri de 2021

O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) divulgou nota comentando o avanço de 1,4% do PIB no 1º trimestre de 2025, divulgado nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A Pasta considerou o resultado positivo, destacou o crescimento contínuo desde 2021 e o desempenho do agro, além da elevação da taxa de investimento.

O resultado do PIB veio abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro, de avanço de 1,5%, com intervalo entre 0,4% e 1,8%, segundo o Projeções Broadcast.

"O resultado do PIB do 1º trimestre de 2025 foi positivo, com taxas de crescimento positivas desde o terceiro trimestre de 2021. O crescimento da Agropecuária foi o destaque no lado da oferta, compensando a queda observada no último trimestre do ano anterior", diz a Pasta.