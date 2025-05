'Por mais que você sofra, há dias para apagar o sofrimento', diz Haddad

"Já dei muita aula para o MST, convidado pela direção do movimento, mas eu tive muito mais aula do que dei no MST, porque as pessoas precisam compreender o sentido da luta de vocês. Vocês são agentes transformadores desse País, vocês lembram a todo momento, ao contrário do que dizem, que vocês conhecem a Constituição e querem fazer cumprir a Constituição. É exatamente o oposto do que tentam disseminar", disse o ministro da Fazenda.

Projeto do IR

Mais tarde, em Santa Catarina, Haddad disse que, "por muitos anos, todo mundo fingia que não via problema" na cobrança de Imposto de Renda sobre a população mais pobre e que "todo mundo ficava com medo de mexer nessa ferida".

"Por muitos anos, todo mundo fingia que não via problema, que o rico não paga IR e o trabalhador paga muito IR. E todo mundo ficava com medo de mexer nessa ferida. Lula mandou um projeto para o Congresso", disse.

O ministro da Fazenda afirmou ainda que "ninguém está sendo punido" pelo projeto. "O rico que paga 2% e ganha R$ 1 milhão vai ser chamado a contribuir com sua cota justa. Não é com penalidade. Ninguém está penalizando ninguém, ou com ciúme de ninguém. A professora de escola pública paga 10% de IR. Por que a pessoa que ganha R$ 1 milhão não pode pagar 10% de IR?", questionou.

Em março, o governo enviou ao Congresso projeto que isenta o IR para quem ganha até R$ 5 mil.