Real cai com dólar forte, queda de commodities em meio à Ptax e PCE dos EUA

Em dia de disputa técnica em torno da última taxa Ptax de maio, o real opera em baixa diante da valorização do dólar ante moedas rivais e emergentes ligadas a commodities e quedas do petróleo e minério de ferro na China.

No exterior, a moeda norte-americana se fortalece, revertendo parcialmente as perdas de ontem, enquanto investidores acompanham desdobramentos da batalha jurídica em torno das tarifas do governo Trump e analisam os números da inflação norte-americana medida pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), indicador que norteia as decisões de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O juro da T-Note de 10 anos virou para cima após o dado de inflação nos EUA medido pelo PCE subir 0,1% em abril ante março, abaixo da previsão (+0,2%). Há pouco, o juro da T-Note 10 anos estava a 4,429% (de US$ 4,427% ontem), após máxima intradia a 4,441% após o PCE.