Sentimento do consumidor dos EUA se mantém a 52,2 em maio, revela pesquisa final

A pesquisa menciona, no entanto, que as mudanças positivas foram compensadas por quedas nas finanças pessoais atuais, decorrentes da estagnação da renda ao longo de maio. "No geral, os consumidores veem as perspectivas para a economia como não piores do que as do mês passado, mas permaneceram bastante preocupados com o futuro", cita o documento.