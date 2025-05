Taxas de juros sobem com resiliência da atividade indicada por PIB e mercado de trabalho

O mercado de juros esticou a sequência de altas das taxas dos últimos dias. Aos dados fortes do mercado de trabalho na semana, hoje a leitura do PIB do primeiro trimestre reforçou a percepção de desaceleração lenta da atividade, sem alterar a aposta majoritária de manutenção da Selic no Copom de junho, mas endossando a expectativa de juro nos 14,75% por um período prolongado. Ao mesmo tempo, a curva sofreu com a nova depreciação do câmbio e com as incertezas sobre o futuro do decreto do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no pano de fundo.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subiu de 14,742% para 14,805% e a do DI para janeiro de 2027, de 14,00% para 14,15%. O DI para janeiro de 2029 tinha taxa de 13,62%, de 13,48%. No balanço do maio, as taxas avançaram nos vencimentos curtos e nos longos fecharam praticamente nos mesmos níveis do começo do mês.

As atenções seguiram hoje concentradas principalmente no ambiente doméstico. A alta do PIB, de 1,4% no primeiro trimestre, na margem, veio ligeiramente abaixo da mediana das estimativas da pesquisa do Projeções Broadcast, de 1,5%, mas alcançou o maior patamar da série histórica iniciada em 1996. Houve impulso importante do setor agropecuário - que atingiu o recorde da série -, mas também outros componentes "ex-agro" indicam que o crescimento segue disseminado, a despeito do juro elevado, apontam os analistas da Kínitro Capital.