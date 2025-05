Taxas futuras de juros sobem, mas precificação para a Selic no curto prazo não muda após PIB

As taxas de juros negociadas no mercado futuro mostram inclinação da curva nesta sexta-feira, 30, com viés de alta na ponta curta e altas acima de 10 pontos-base nos trechos intermediários e longos. Na avaliação do economista-chefe do Banco Bmg, Flavio Serrano, embora o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) tenha reforçado a percepção de crescimento, o dado veio em linha com o esperado e não se deve atribuir a ele o avanço das taxas nesta manhã.

"Ainda acho que pesam os dados de mercado de trabalho, que aumentaram a chance de alta de 25 pontos-base na Selic. Mas ainda creio que o cenário preponderante é manutenção da taxa. Inclusive, acredito que não haverá aumento em junho", afirma o economista.

Serrano ressalta que a precificação os juros de curto prazo não subiu na curva do DI. O que se vê na curva, afirma, é uma trajetória de queda mais fraca para a Selic à frente. Para a reunião do Copom de junho, a curva precifica alta de 8 pontos-base, o que indica praticamente consenso na manutenção da taxa.