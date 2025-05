Transpetro lança licitação para a compra de 4 barcaças, 4 empurradores e 1 rebocador

A Transpetro informa que o mercado de barcaças no Brasil movimenta aproximadamente 10 milhões de toneladas de petróleo e combustíveis por ano. A adesão da companhia ao novo modal logístico está em linha com a orientação de investir na ampliação e diversificação dos negócios.

"Nossa entrada no modal de navegação interior vai trazer mais robustez e flexibilidade às operações da Transpetro, ressaltando nossa premissa de crescimento e diversificação dos negócios da companhia. Com essa iniciativa, alcançaremos, no horizonte de médio prazo, 50% do mercado de transporte de combustíveis por barcaças no Brasil, o que nos posiciona como uma das maiores operadoras de barcaças do país", declarou o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, em nota.

A companhia informa que a atual licitação será dividida em dois lotes: um para aquisição de quatro barcaças e quatro empurradores; outro destinado à contratação de um rebocador. O edital será disponibilizado no portal Petronect, plataforma eletrônica de compras do sistema Petrobras. O edital permitirá "a participação de empresas nacionais que atendam aos critérios técnicos e econômicos estabelecidos".

"A entrada da Transpetro no segmento de barcaças integra nossa estratégia multimodal. Nosso plano é complementar a infraestrutura existente de dutos, terminais e navios com outros modais. A diversificação dos modais amplia nossa capacidade de atendimento, fortalece nossa presença em regiões estratégicas e prepara a companhia para acompanhar o crescimento do país de forma sustentável e competitiva", afirmou Márcio Guimarães, diretor de Dutos e Terminais da Transpetro, em nota.