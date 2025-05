Trump Media anuncia conclusão de acordo para criação de reserva de US$ 2 bilhões em bitcoins

A transação envolveu a emissão de 55,8 milhões de ações ordinárias a US$ 25,72 cada, além de notas conversíveis com vencimento em 2028, com preço de conversão de US$ 34,72. Com a nova estratégia, os bitcoins passarão a integrar o balanço da Trump Media, junto aos US$ 759 milhões em caixa e aplicações de curto prazo registrados no fim do primeiro trimestre. A custódia da reserva digital ficará a cargo da Crypto.com e da Anchorage Digital.