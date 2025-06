Reforma tributária pode reduzir em 30% demanda aérea e elevar preço de passagens, diz IATA

A Iata (Associação Internacional de Transporte Aéreo) prevê que a reforma tributária pode reduzir em 30% a demanda aérea no Brasil diante do aumento de preço nas passagens. A entidade estima ainda impactos bilionários na receita do turismo, além de reflexos negativos para a conectividade regional.

A reforma tributária prevê um IVA (imposto sobre valor agregado) com uma alíquota estimada em 26,5% para o setor aéreo. A expectativa da Iata é que o tributo aumente o preço médio de passagens domésticas de US$ 130 para US$ 160. No caso de bilhetes internacionais, o valor médio deve crescer de US$ 740 para US$ 935.

Nesse cenário, a associação destaca a "enxurrada de propostas legislativas que alegam proteger os consumidores na América Latina, mas não se alinham aos padrões globais". Para a Iata, essas medidas, na verdade, elevam custos, reduzem conectividade e frustram passageiros.