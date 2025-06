Lula prega diálogo com o Congresso para facilitar aprovação de medidas sobre IOF

Em meio à crise pelo aumento no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) - anunciado na quinta-feira, 22, e que gerou irritação no Congresso e no mercado financeiro -, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a pregar diálogo a fim de facilitar a aprovação de medidas do governo no Legislativo. O comentário foi feito durante discurso no 16º congresso nacional do PSB, evento no qual o partido elegeu o prefeito do Recife, João Campos, para suceder Carlos Siqueira no comando.

"O governo tem de aprender que, quando quiser ter uma decisão que seja unânime entre todos os partidos, o correto não é a gente tomar uma decisão e depois comunicar. (O correto) É chamar as pessoas para tomar a decisão junto com a gente, para que a gente possa, quando chegar (no Congresso), as coisas estarem mais ou menos alinhadas. É assim que eu tenho com o Hugo (Motta, presidente da Câmara) e com o Davi Alcolumbre (presidente do Senado)", declarou Lula.

Hugo Motta (Republicanos-PB) era um dos presentes no evento do PSB.