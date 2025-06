Rússia faz maior ataque com drones sobre Ucrânia desde início da guerra

Pressão no Norte

O Ministério da Defesa da Rússia disse neste domingo que assumiu o controle da vila de Oleksiivka, na região norte ucraniana de Sumy. As autoridades ucranianas em Sumy ordenaram evacuações obrigatórias em 11 outros assentamentos no sábado, enquanto as forças russas fazem avanços constantes na área.

No sábado, o chefe do exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, disse que as forças russas estão concentrando seus principais esforços ofensivos em Pokrovsk, Toretsk e Lyman, na região de Donetsk, assim como na área da fronteira de Sumy.