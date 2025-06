Agências de rating reagem à capacidade de iniciativa do país, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ponderou que as agências de avaliação de risco reagem à capacidade de iniciativa de um país. A declaração, feita a jornalistas ao chegar à sede da Pasta nesta segunda-feira, 2, veio após a agência Moodys optar por manter a nota de rating do Brasil em Ba1, mas rebaixar a perspectiva de positiva para estável.

"As agências, elas reagem à capacidade de iniciativa do país. Se percebem que o país deu uma parada, não está enfrentando os temas, ela também para. Ela fala: vamos esperar para ver o que acontece", ponderou o ministro, sem comentar especificamente a mudança divulgada pela Moodys.

Haddad falou muito sobre o decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e alternativas mais estruturantes para sanear o quadro fiscal e destacou que houve uma boa evolução nas conversas com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sobre soluções para esse impasse, que também vêm sendo debatidas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o ministro, será dada uma perspectiva muito mais sustentável para o País, sem tantas ações paliativas.