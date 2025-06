Bolsas da Ásia fecham em baixa, com nova ameaça tarifária de Trump e tensão EUA-China

Na China continental, não houve negócios devido a um feriado.

No começo da noite de sexta-feira (30), Trump anunciou planos de dobrar as tarifas dos EUA sobre importações de aço e alumínio, para 50%, a partir de quarta-feira (04). Horas antes, o presidente americano acusou a China de ter violado o acordo de trégua comercial fechado entre Washington e Pequim no mês passado, sem fornecer mais detalhes. Em comunicado hoje, a China rebateu a alegação de Trump e acusou os EUA de terem desrespeitado o pacto.

Ontem, o diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett, disse à ABC News esperar que Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, tenham uma "conversa maravilhosa" sobre as negociações comerciais nesta semana.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, depois de subir nos dois pregões anteriores. O S&P/ASX 200 caiu 0,24% em Sydney, a 8.414,10 pontos.

