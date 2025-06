Bolsas de NY fecham em alta com siderúrgicas em destaque após anúncios de Trump

As bolsas de Nova York tiveram um pregão volátil nesta segunda-feira, 2, revertendo as quedas iniciais e encerrando em alta, com o S&P 500 impulsionado por siderúrgicas. Empresas de tecnologia também deram suporte, mesmo diante das tensões comerciais entre Washington e Pequim e da cautela dos investidores antes dos dados de emprego nos Estados Unidos.

O Dow Jones subiu 0,08%, aos 42.305,48 pontos; o S&P 500 avançou 0,41%, aos 5.935,94 pontos; e o Nasdaq encerrou em alta de 0,67%, aos 19.242,61 pontos, impulsionado pelo setor de tecnologia.

Segundo o novo relatório da FactSet, cerca de 86% das empresas do grupo conhecido como "Sete Magníficas" superaram as expectativas de lucro por ação no primeiro trimestre deste ano.