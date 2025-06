Devemos considerar efeitos combinados de redução do balanço e cortes de juros, diz Mann, do BoE

A integrante do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Catherine Mann, defendeu que as decisões sobre a taxa básica de juros não podem ser tomadas isoladamente da estratégia de redução do balanço (QT, na sigla em inglês). "Devemos considerar as interações entre o aperto quantitativo e as decisões de taxa de juros", afirmou.

Segundo ela, embora o QT possa provocar aperto nas condições financeiras, isso não significa que cortes de juros possam compensar esse impacto de forma simétrica. "Não é provável que exista uma equivalência simples", disse Mann, acrescentando que o efeito de cada instrumento ocorre em diferentes pontos da curva de juros. "O QT tende a elevar os juros longos, enquanto as taxas de juros afetam mais os curtos."

A economista ressaltou que a política do BoE prioriza a taxa básica como principal ferramenta ativa, com o QT operando em segundo plano. Contudo, alertou: "Isso fazia sentido quando ambas atuavam na mesma direção, durante o ciclo de aperto. Agora que estamos reduzindo a restrição monetária, as diferenças nos efeitos sobre a curva de juros se tornam mais relevantes."