Diesel cai 2,8% em maio em SP com tendência de queda entre os combustíveis, mostra Sem Parar

Os combustíveis registraram queda no mês de maio no Estado de São Paulo, com preço do diesel 2,8% mais baixo, indica pesquisa do ecossistema de mobilidade do Sem Parar. O recuo é reflexo de um cenário de inflação mais controlada, refletido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 15 (IPCA-15) do mês, que ficou em 0,36%, abaixo das expectativas do mercado, sinalizando desaceleração nos preços das commodities.

O diesel aditivado liderou a queda entre os combustíveis, com redução de 2,8%, de R$ 6,68 em abril para R$ 6,50 por litro em maio. O diesel comum também teve queda, com variação de 1,1%, de R$ 6,34 para R$ 6,27 o litro.

Já a gasolina registrou variações mais discretas. A aditivada caiu 0,9%, de R$ 6,70 para R$ 6,65 por litro, enquanto a gasolina comum teve leve recuo de 0,2%, de R$ 6,11 para R$ 6,10.