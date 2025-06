Dólar cai em sintonia com exterior diante de acirramento da guerra comercial

No exterior, o índice DXY - que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes - recuava cerca de 0,60% no fim da tarde, com destaque para os ganhos do euro e iene. Entre divisas emergentes e de países exportadores de commodities, destaque para o dólar australiano e o neozelandês. Os preços do petróleo subiram mais de 3%.

Para Cabraitz, da Principal Asset Management, caso haja um pouso suave da economia americana, com arrefecimento gradual da atividade e cumprimento da meta de inflação em algum momento do ano que vem, o ambiente pode seguir favorável a divisas emergentes, com o real podendo se destacar.

"Já se chegar a um ponto em que uma recessão pareça inevitável, podemos ver migração para os chamados 'safe havens', como o iene e o franco suíço, e perdas de divisas emergentes. É um cenário ainda sem definição", afirma.