Fomento a ações de biodiversidade e desenvolvimento marinho do BNDES mobiliza R$ 350 milhões

"E a Petrobras geriu com muita competência todo o pré-sal e toda essa riqueza que mudou a trajetória da economia brasileira, o nosso balanço de pagamentos. É uma fonte de estabilidade para o desenvolvimento. E 80% do nosso gás também vêm dos oceanos, na nossa plataforma continental", discursou o presidente do BNDES.

O banco formalizou também, no evento, a assinatura do contrato para o Planejamento Espacial Marítimo (PEM) Sudeste, que será executado pelo consórcio "Sudeste Azul", formado pela própria FGV e pela Environpact Sustentabilidade, com R$ 12 milhões em recursos também do BNDES FEP. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo concentram 82% da economia azul brasileira, em razão das atividades portuárias, de óleo e gás e turismo, lembrou o banco de fomento.

"Os dois projetos integram o conjunto de estudos apoiados pelo banco para estruturar o PEM no Brasil, que inclui ainda a região Sul, sendo o Nordeste apoiado pelo MMA. Ao todo, o BNDES investirá R$ 32,3 milhões não reembolsáveis na estruturação da política pública. A implementação do PEM é um compromisso assumido pelo Brasil na Conferência da ONU para os Oceanos, em 2017. A meta do governo é concluir o mapeamento em todas as regiões até 2030, consolidando o PEM como política pública nacional", informou o BNDES, em nota. "A iniciativa é coordenada conjuntamente pela Marinha do Brasil, por meio da Secirm (Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar), e pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com apoio técnico e financeiro do BNDES e do Funbio."

O PEM da região Sul foi iniciado em fevereiro deste ano, sob responsabilidade da empresa Codex Remote, com financiamento de R$ 7 milhões do BNDES FEP. O PEM da região Nordeste está em andamento, coordenado pela Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC), com mais de uma dezena de universidades federais, num financiamento de R$ 10,6 milhões do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. O mapeamento inclui os Estados nordestinos (exceto o Maranhão) e os arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo.

O banco lançou ainda a primeira chamada permanente voltada exclusivamente à proteção de ilhas oceânicas brasileiras, a "BNDES Biodiversidade - Ilhas do Futuro, Ninhos Protegidos", com orçamento total de R$ 80 milhões, sendo R$ 40 milhões oriundos do Fundo Socioambiental do BNDES.

"O foco da chamada é a restauração de habitats reprodutivos de aves marinhas ameaçadas ou migratórias, em nove conjuntos de ilhas e arquipélagos que integram Unidades de Conservação Federais (UCs), sob gestão do IcmBio: São Pedro, São Paulo e Noronha; Atol das Rocas, Abrolhos, Cagarras, Alcatrazes, Tupiniquins, Ilhas dos Currais, Arvoredo e Trindade. Entre os objetivos da iniciativa estão o controle de espécies invasoras, o monitoramento ambiental e o desenvolvimento de bases para créditos de biodiversidade", comunicou o banco.