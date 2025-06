Galípolo: Momento é de cautela; BCs precisam ser claros nas comunicações e evitar guidance

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira, 2, que há um grande desafio por parte de todas as autoridades monetárias em trazer clareza nas comunicações e evitar gerar mais turbulência em um cenário marcado por incertezas. Ele reconheceu que o movimento por parte dos banqueiros centrais é o de assumir uma postura humilde e evitar projetar "guidance".

"Hoje fazer cenário é muito difícil. Você fazer cenário e ele não ser visto como um forecast do Banco Central, e que a comunicação que a mídia faz não vá pegar talvez o cenário mais alarmante e utilizar como uma projeção do Banco Central - e isso afetar a comunicação, a chance é muito alta", disse. "Daí esse recuo que a maior parte das autoridades monetárias têm feito, de manter sua comunicação mais simples possível: tentar ser humilde em reconhecer as dificuldades que você tem de prever o futuro. Evite dar guidance e tente falar mais qual sua função de reação, e menos sobre o que você vai fazer diante dessas dificuldades", acrescentou durante debate sobre Conjuntura Econômica Brasileira, promovido pelo Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP), em São Paulo.

Galípolo reforçou que, do ponto de vista da política monetária, há uma repetição em todo o mundo da palavra "incerteza", o que demanda cautela e flexibilidade.