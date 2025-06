Gripe aviária: RS substitui barreiras fixas por barreiras móveis em Montenegro

O governo do Rio Grande do Sul decidiu mudar a estratégia de vigilância sanitária na região de Montenegro com a estabilização do surto de gripe aviária e a ausência de novos casos. Assim, as quatro barreiras sanitárias fixas em operação foram substituídas por barreiras volantes, que funcionarão de forma móvel e aleatória. A medida entrou em vigor na sexta-feira, 30.

Segundo a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), a nova abordagem permite otimizar recursos e manter o monitoramento sem comprometer a eficácia das ações de controle. "Esta mudança na estratégia é considerada mais adequada para o atual contexto sanitário e demográfico da região, marcada pela ausência de produções comerciais e pela predominância de pequenas criações familiares", afirmou, em nota, a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA) da Seapi, Rosane Collares.

Além da troca das barreiras, houve também alteração nas rotinas de inspeção em propriedades rurais. Antes realizadas a cada três ou sete dias, as vistorias agora ocorrerão em quatro datas fixas, até 17 de junho, abrangendo toda a zona sob vigilância.