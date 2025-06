Iata reduz projeções para aviação com incertezas globais, mas ainda espera melhora ante 2024

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês) reduziu as projeções para os maiores indicadores financeiros do setor em 2025. Apesar de destacar as incertezas globais no início do ano, a entidade ainda prevê um desempenho melhor para a aviação na comparação com 2024.

A Iata estima um lucro líquido de US$ 36 bilhões para a aviação em 2025. A cifra representa uma alta anual de 11%, mas é menor do que os US$ 36,6 bilhões previstos inicialmente pela associação em dezembro de 2024.

As projeções para as receitas totais também foram reduzidas. A cifra esperada agora é de US$ 979 bilhões ante US$ 1 trilhão anteriormente. Ainda assim, se confirmada, será recorde para o setor, representando crescimento de 1,3% em relação ao ano anterior.