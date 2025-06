Ibovespa inicia junho em leve baixa de 0,18%, aos 136,7 mil pontos

"Sem muitas novidades, dia foi de leve ajuste negativo tanto para o Ibovespa como para o índice de small caps ações de menor capitalização de mercado, mais voláteis. Há expectativa para contato esta semana entre os presidentes Trump, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, em busca de solução para a questão comercial, após a acusação de Trump na semana passada de violação do acordo pela China. Na agenda doméstica, IOF ainda causa desconforto, e se espera solução estrutural para o impasse do governo com o Congresso sobre o aumento do imposto até a sexta-feira", diz Rodrigo Alvarenga, sócio da One Investimentos, referindo-se à indicação da Fazenda de que enviará, nesse prazo, uma proposta estruturada.

"Bolsa em queda hoje após recordes de alta batidos no Ibovespa em maio. Há receios domésticos como o IOF, ainda no radar: o que vai acontecer, de que forma vai ser desenrolado - o quanto vai ser desidratado, ou não", resume Alison Correia, analista e cofundador da Dom Investimentos, referindo-se ao prazo de 10 dias que o Congresso deu ao governo para retificar ou retirar as mudanças propostas. "Clima está tenso, não parece haver plano B", acrescenta.

Ele aponta, também, que as preocupações quanto ao aumento do IOF e os ruídos domésticos em relação à condução fiscal colaboram para a alta dos juros futuros, com efeito direto em especial para as empresas do setor de consumo, além dos bancos. No front externo, destaque nesta abertura de semana para a indicação do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, de que pretende elevar logo, a 50%, a taxação de aço e alumínio importado pelo país - o que favoreceu as ações da Gerdau, por ter produção nos EUA.