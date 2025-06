Membro do Tesouro dos EUA acredita em mais acordos comerciais antes de 9 de julho

O vice-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Michael Faulkender, afirmou que espera ver muitos acordos comerciais antes do prazo final para negociações de tarifas recíprocas, em 9 de julho. "Não atrapalharei anúncios do presidente, mas queremos concluir acordos no prazo de 90 dias, o mais rápido possível, e já estamos perto da linha de chegada com alguns países", disse, em entrevista à CNBC, embora sem revelar mais detalhes.

Faulkender ressaltou que há progresso nas negociações e destacou que a "boa fé" dos parceiros comerciais é essencial para alcançar os acordos.

O vice-secretário citou como "mais complicadas" as negociações com a União Europeia (UE) e com a China, ecoando críticas de autoridades americanas à potência asiática por "violar" a trégua alcançada em Genebra ao não acelerar liberação de exportações de ímãs e minérios críticos.