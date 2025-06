Mesmo com tarifas, acho que taxas podem cair nos próximos 12 a 18 meses, diz Goolsbee, do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta segunda-feira (2) que, mesmo com as tarifas recíprocas dos Estados Unidos em vigor, "ainda acho que as taxas de juros podem cair nos próximos 12 a 18 meses". Ele destacou que, antes da imposição dessas sobretaxas, havia mais confiança na possibilidade de redução dos juros, mas que a política tarifária adotada pelo presidente Donald Trump deixou o caminho dos cortes "mais incerto".

Durante evento, Goolsbee comentou que "surpreendentemente até agora tivemos pouco impacto direto das tarifas sobre a inflação" e que os relatórios recentes sobre preços foram "ótimos". No entanto, ele também expressou cautela. "Não sei se os dados de inflação continuarão bons nos próximos dois meses", disse, acrescentando que está "um pouco receoso em afirmar que as tarifas terão um efeito transitório sobre a inflação". Segundo ele, a leitura recente da inflação pelo índice de gastos com consumo (PCE, em inglês) pode ter sido "o último vestígio antes do impacto das tarifas".

Sobre o mercado de trabalho, o dirigente do Fed avaliou que ele "não está desacelerando. Está forte e saudável", o que é um ponto positivo para a economia, segundo ele. Para Goolsbee, caso o país consiga superar esse período "turbulento", o duplo mandato do Fed, controle da inflação e pleno emprego, parece estar em uma situação "bastante favorável". Mesmo assim, ele lembrou que antes do "Dia da Libertação", o dia em que as tarifas recíprocas foram anunciadas, "nosso duplo mandato parecia bem próximo".