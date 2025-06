Microsoft anuncia investimento de US$ 400 mi para fortalecer recursos de tecnologia na Suíça

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 2, um investimento de US$ 400 milhões para fortalecer ainda mais os recursos de nuvem e inteligência artificial (IA) na Suíça, incluindo as unidades de processamento gráfico mais avançadas, de acordo com comunicado publicado pela gigante de tecnologia. De acordo com a companhia, o investimento aprofunda o compromisso de longa data da Microsoft com o futuro digital da Suíça.

O compromisso se concentra em "prioridades estratégicas" e, além da expansão de infraestrutura de nuvem e IA, irá fortalecer o ecossistema de startups e PMEs do país, desenvolverá habilidades em IA e competências digitais e fortalecerá o papel da Suíça como um centro global para a governança responsável da IA.

"O investimento estratégico da Microsoft destaca o papel fundamental da Suíça no cenário global da IA, garantindo resiliência econômica e competitividade a longo prazo, ao mesmo tempo em que se alinha à forte estrutura regulatória e à tradição de inovação do país", menciona o documento.