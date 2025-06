Petróleo fecha em forte alta após aumento de tensões geopolíticas e decisão esperada da Opep+

Os contratos futuros de petróleo fecharam a segunda-feira, 2, com ganhos sólidos, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) concordar, no fim de semana, em ampliar a produção em 411 mil barris por dia em julho, mesmo volume previsto para os dois meses anteriores. A medida era amplamente esperada, embora rumores sobre um aumento ainda maior tenham pressionado o mercado de petróleo no fim da semana passada.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho subiu 2,85% (US$ 1,73), fechando a US$ 62,52 o barril. O Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 2,95% (US$ 1,85), para US$ 64,63 o barril.

Depois de avançarem 5% pela manhã, os contratos de petróleo devolveram parte dos ganhos com a divulgação de dados divergentes sobre a indústria e os investimentos em construção nos Estados Unidos.