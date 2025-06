Projeção de alta do PIB 2025 cai de 2,14% para 2,13%, projeta Focus

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 oscilou de 2,14% para 2,13%. Um mês antes, era de 2,0%. Considerando apenas as 40 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, passou de 2,17% para 2,24%.

Na sexta-feira, 30, o IBGE informou que o PIB brasileiro aumentou 1,4% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o quarto trimestre de 2024, e 2,9% frente aos três primeiros meses do ano passado. Ambos os resultados ficaram abaixo das medianas da pesquisa Projeções Broadcast, de 1,5% e 3,2%, nesta ordem.

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou, na ata da sua reunião de maio, que a taxa de juros "significativamente contracionista" tem contribuído para moderar o crescimento da atividade. Segundo o colegiado, a tendência é que esse processo ganhe força nos próximos trimestres. O BC espera alta de 1,9% para o PIB em 2025.