Real sobe com dólar fraco em reação a tarifas ao aço e alumínio dos EUA

Apesar do alívio nos ativos locais, o mercado segue preocupado com a ausência de medidas fiscais e reformas do governo, especialmente após a Moodys rebaixar a perspectiva do rating Ba1 do Brasil de positiva para estável devido ao risco fiscal.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 2, que as agências de risco reagem à capacidade de iniciativa do país e defendeu que é preciso decisão política para melhorar tanto a regulação do IOF quanto o aspecto estrutural das contas públicas.

No boletim Focus, a projeção suavizada do IPCA 12m à frente passou de 4,86% para 4,81%. A mediana da projeção do IPCA para 2025 caiu de 5,50% para 5,46% e, para o IPCA de 2026, segue em 4,50% pela terceira semana consecutiva, em linha com o teto da meta.

Mais cedo, o IPC-S desacelerou a 0,34% no fim de maio, após 0,52% em abril e 0,39% na terceira quadrissemana do mês passado. O indicador veio no piso das projeções do mercado.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) cresceu 0,4 ponto em maio ante abril, para 94,8 pontos, informou a FGV. Em médias móveis trimestrais, a confiança empresarial encolheu 0,1 ponto.