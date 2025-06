Sanofi comprará a Blueprint Medicines por até US$ 9,5 bilhões para impulsionar fornecimento

A Sanofi concordou em comprar a Blueprint Medicines por até US$ 9,5 bilhões, no maior movimento da farmacêutica francesa até agora para reabastecer seu pipeline de medicamentos desde que vendeu o controle acionário de seu braço de cuidados com a saúde do consumidor.

O acordo é o terceiro da Sanofi até o momento este ano, já que a gigante farmacêutica procura renovar seu portfólio depois que alguns de seus programas internos de desenvolvimento decepcionaram nos testes clínicos. Os executivos da empresa sinalizaram, em uma ligação telefônica nesta segunda-feira, que mais aquisições poderiam ocorrer.

A Sanofi assinou um acordo para vender o controle acionário de sua unidade de cuidados de saúde do consumidor Opella para a Clayton Dubilier & Rice em fevereiro e fechou o negócio no início de maio.