Superintendência-Geral do Cade aprova sem restrições fusão entre Petz e Cobasi

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou sem restrições a fusão entre a Petz e a Cobasi. O despacho com o aval do negócio ainda não foi publicado no Diário Oficial da União, mas já consta no sistema processual do Cade.

A operação consiste num Acordo de Associação, por meio do qual estão estabelecidos os termos e condições da combinação de negócios entre as duas empresas, que será implementada por meio da incorporação das ações da Petz pela Cobasi. Em decorrência da operação, a Petz se tornará subsidiária integral da Cobasi. Os acionistas da Petz receberão 52,6% das ações da nova empresa e os acionistas da Cobasi, 47,4%.

O acordo de fusão foi anunciado em agosto de 2024 sob a justificativa de que a operação tinha por objetivo "permitir que as empresas tenham capacidade de reduzir preço ao consumidor, proporcionar um melhor atendimento e um portfólio mais completo de produtos e serviços a seus clientes, por meio da combinação do parque de lojas e e-commerce, aumentando a capilaridade de pontos de venda e de entregas".