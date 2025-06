TIM publica relatório ESG com 300 indicadores após liderar ranking sustentável (ISE) da B3

No eixo social, a TIM reafirmou sua posição como referência em diversidade e inclusão. Em 2024, as mulheres representaram 52% do quadro de colaboradores, com 37,4% ocupando cargos de liderança. A presença de pessoas negras nessas posições também avançou, alcançando 22,1%.

A operadora reforçou ainda sua atuação no campo, com mais de 20 milhões de hectares conectados com a rede 4G, impactando a eficiência dos produtores e possibilitando a inclusão digital das comunidades do entorno. Além disso, em parceria com a Gerando Falcões, a TIM implementou a Favela 5G, que conectou a Favela Marte, no interior de São Paulo.

Metas

No relatório ESG 2024, a TIM segue com as metas de alcançar a neutralidade de carbono nos escopos 1 e 2 até 2030 e se tornar uma empresa Net Zero até 2040. Até 2025 o objetivo é manter, no mínimo, em 110% a ecoeficiência no tráfego de dados e garantir o reaproveitamento ou a reciclagem de 95% dos resíduos sólidos gerados.

A TIM também estabeleceu as metas de alcançar 25% de representatividade de pessoas negras em posições de liderança, alcançar o porcentual de 50% de mulheres em novas contratações e realizar o upskill (requalificação) de 90% dos colaboradores em capacidades digitais até 2027, com programas focados em inteligência artificial e metodologias ágeis.