UE envia equipe comercial aos EUA para negociações

A União Europeia (UE) enviou uma equipe técnica a Washington para negociações comerciais com o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, disse um porta-voz europeu nesta segunda-feira (2). Segundo informações, o comissário para Comércio da UE, Maros Sefcovic, deve se reunir com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em Paris, na quarta-feira.

No fim de semana, a UE alertou que o novo plano de Trump de dobrar as tarifas sobre o aço para 50% poderia comprometer as negociações entre as duas economias e desencadear tarifas retaliatórias sobre produtos americanos. Hoje, o porta-voz reiterou o alerta, afirmando que os europeus estão prontos para tomar contramedidas se "nossas negociações não levassem a um resultado equilibrado". Fonte: Dow Jones Newswires.