UE multa Delivery Hero e Glovo em US$ 373 milhões após investigação por práticas de cartel

Ambas as empresas admitiram seu envolvimento no cartel e concordaram em resolver o caso, afirmou a comissão, o que levou a uma redução da multa. A Delivery Hero afirmou em um comunicado que cooperou totalmente com a investigação da Comissão e que anteriormente havia reservado uma provisão de 400 milhões de euros para o resultado da investigação.

É a primeira vez que a comissão penaliza empresas por elaborarem os chamados "acordos de não-contratação", nos quais decidem não competir por trabalhadores, e a primeira vez que aplica uma sanção a uma empresa por usar sua participação em um concorrente para influenciar seu comportamento. Fonte: Dow Jones Newswires.