Vale divulga primeiro relatório de sustentabilidade de acordo com as normas de IFRS

De acordo com o documento, a Vale tem como meta reduzir em 15% as emissões líquidas da cadeia de valor e contribuir com a estratégia de 2023 da Organização Marítima Internacional (IMO) em alcançar emissões líquidas zero até ou por volta de 2050. Além disso, a empresa assumiu o compromisso de diminuir em 33% as emissões absolutas até 2030 e atingir emissões líquidas zero até 2050.

A Vale também informou que terá um portfólio de produtos e soluções tecnológicas que apoiam a transição para a fabricação de aço e metais de baixo carbono. Além disso, se compromete em uma alocação eficiente de capital para implementar combustíveis e tecnologias de baixo carbono, obter 100% de eletricidade renovável globalmente até 2030. No Brasil, o consumo de eletricidade é integralmente baseado em fontes renováveis desde 2023. A companhia também informou que deve melhorar o indicador global de eficiência energética em 5% até 2030.

O relatório informa que, desde 2020, a Vale já investiu R$ 7,4 bilhões em iniciativas de descarbonização, dentre eles R$ 1,38 bilhão em 2024. Em sua estratégia climática, a companhia tem como metas reduzir as emissões de gases de efeito estufa de escopo 1 e 2 em 33% até 2030, com relação ao ano-base de 2017, e zerar as emissões líquidas até 2050. A Vale também busca reduzir em 15% as emissões líquidas de escopo 3, relativas à cadeia de valor, até 2035.

A empresa destaca que a antecipação da adoção das IFRS Sustainability Disclosure Standards reflete a evolução contínua de suas divulgações relacionadas às mudanças climáticas e à sustentabilidade, bem como o compromisso da Vale com a transparência sobre suas práticas, incluindo aquelas conectadas às demonstrações financeiras da companhia.