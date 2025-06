Abpip: Mudanças abruptas no setor de petróleo podem retrair investimentos

"É importante destacar que mudanças recentes, ainda em fase de estudo, propostas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na metodologia de cálculo dos preços de referência já impõem significativa pressão sobre as margens operacionais das empresas independentes", observou, acrescentando que as mudanças não consideram as especificidades técnicas e econômicas dos campos maduros e marginais, podendo representar acréscimos superiores a 15% em determinados cenários, "o que pode tornar economicamente inviável grande parte dos ativos hoje em operação."

Ainda segundo a entidade, o setor de petróleo e gás já é altamente tributado, com dois de cada três barris produzidos destinados ao pagamento de tributos, taxas e participações governamentais.

"Medidas abruptas neste momento podem afetar a confiança dos investidores, ampliar o risco regulatório e comprometer o futuro da indústria brasileira do petróleo e gás. A Abpip reitera seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do País e com o diálogo institucional técnico, transparente e respeitoso", concluiu.