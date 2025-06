Alexandre Silveira reforça que MP do setor elétrico enfrenta 'grandes interesses'

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comemorou nesta terça-feira, 3, o envio da medida provisória com a reforma do setor elétrico, que, dentre outros pontos, prevê a abertura do mercado livre para consumidores de baixa tensão.

"Nós tivemos a coragem de mandar uma medida provisória que enfrenta grandes interesses, que quebra o oligopólio das distribuidoras", disse o ministro, ao comentar sobre o mercado livre.

As grandes indústrias, que compram no mercado livre, pagam 23% mais barato que os consumidores regulados, segundo a estimativa apresentada pelo ministro.