Bolsas da Europa sobem com alívio na inflação, mas tensão comercial segue no radar

As bolsas da Europa reverteram as perdas da manhã e encerraram o pregão em alta desta terça-feira, 3, com os investidores digerindo indicadores econômicos da região enquanto aguardam desdobramentos da guerra comercial, que segue como ameaça ao crescimento global.

Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,15%, aos 8.787,02 pontos. O DAX, em Frankfurt, avançou 0,67%, aos 24.091,62 pontos, e o CAC 40, em Paris, teve alta de 0,34%, aos 7.763,84 pontos. Em Milão, o FTSE MIB ganhou 0,23%, aos 40.074,47 pontos. Já em Madri, o Ibex 35 recuou 0,52%, aos 14.128,40 pontos, enquanto o PSI 20, em Lisboa, subiu 0,41%, aos 7.456,30 pontos. Os dados são preliminares.

As ações de siderúrgicas como Thyssenkrupp (-1,13%) e ArcelorMittal (-0,94%) recuaram, com o mercado avaliando os efeitos do plano do governo Trump de dobrar as tarifas sobre aço e alumínio para 50%, medida que entra em vigor nesta quarta-feira.