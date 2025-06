Bolsas de Nova York fecham em alta impulsionadas pelos setores de energia e tecnologia

Os ADRs da Taiwan Semiconductor Manufacturing avançaram 1,4%. Em assembleia de acionistas, o CEO C.C. Wei disse que a demanda por IA continua forte e a fabricante de chips deve sofrer impacto limitado das tarifas. Segundo o executivo, as tarifas normalmente são assumidas pelos importadores e não afetarão diretamente a empresa.

As ações da Tesla ganharam 0,5%, enquanto a empresa se aproxima do lançamento do seu serviço de táxi autônomo treinado com IA, segundo informações do CEO Elon Musk. Relatos indicam que o lançamento está marcado para 12 de junho.

Os ADRs da chinesa NIO subiram 0,3%, depois de caírem no início do pregão. Nesta terça-feira, a montadora de veículos elétricos divulgou um prejuízo maior que o esperado no primeiro trimestre, de US$ 0,45 por ação, além de uma receita abaixo das estimativas dos analistas. A empresa entregou 42.094 veículos no trimestre, ante 30.053 no mesmo período do ano anterior.

A Ferguson Enterprises disparou 17,3%. A distribuidora de suprimentos hidráulicos e de aquecimento elevou suas projeções para o ano fiscal após divulgar receita de US$ 7,62 bilhões no terceiro trimestre fiscal, acima das estimativas de Wall Street, de US$ 7,42 bilhões.

A Credo Technology também saltou 14,8%. A fornecedora de soluções de conectividade de alta velocidade para data centers divulgou resultados superiores às estimativas de analistas para o quarto trimestre fiscal e projetou receita de US$ 185 milhões a US$ 195 milhões para os próximos três meses, acima do consenso de US$ 162,4 milhões.

O segmento nuclear ganhou destaque após a Meta Platforms anunciar um acordo com a Constellation Energy para comprar cerca de 1,1 gigawatts de energia da usina em Illinois a partir de junho de 2027. As ações da Meta caíram 0,6% e as da Constellation Energy recuaram 0,1%.