Casa Branca: Trump assinará ordem para dobrar tarifas no aço e alumínio hoje

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, assinará a ordem executiva que dobrará as tarifas no aço e alumínio ainda Nesa terça-feira, 3, e que elas passarão a valer efetivamente a partir de amanhã.

Sobre o projeto de lei de Trump, conhecido como "one big beautiful bill", Leavitt afirmou que os republicanos que se opõe ao projeto "estão errados". "Estamos confiantes que projeto orçamentário trará economia de US$ 1,6 trilhão. O Escritório de Orçamento do Congresso (CBO) tem estado historicamente errado em relação aos impactos econômicos", acrescentou ela em coletiva de imprensa.