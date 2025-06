China vê discussões comerciais com EUA em momento decisivo e pede retomada de diálogo bilateral

As relações entre China e Estados Unidos estão em um momento decisivo, afirmou o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, em comunicado divulgado nesta terça-feira, referente ao encontro em Pequim com o novo embaixador norte-americano no país, Nicholas Burns. Segundo comunicado, o chanceler chinês destacou que, após as conversas econômicas com os EUA realizadas em Genebra, a China tem "implementado de forma séria e rigorosa os consensos alcançados por ambas as partes".

No entanto, ele criticou a postura recente de Washington. "É lamentável que o lado americano, com justificativas infundadas, tenha tomado recentemente uma série de medidas negativas que prejudicam os direitos e interesses legítimos da China", afirmou.

Yi disse ainda que Pequim "se opõe firmemente" a essas ações e cobrou dos norte-americanos a adoção de medidas que permitam a retomada do diálogo.