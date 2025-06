Dólar tem problema técnico, após abrir em alta por exterior antes de Lula

Além disso, o mercado aguarda entrevista coletiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva às 10h, no Palácio do Planalto. Embora o tema não tenha sido divulgado, há expectativa de anúncio sobre as alíquotas do IOF. Lula viaja à França às 20h, e o ministro Fernando Haddad quer definir a questão do IOF com ele ainda hoje.

Haddad apresentou ao Congresso medidas estruturais para ajustar as contas públicas, após a rejeição do aumento do IOF. Com aval dos líderes, as propostas serão levadas hoje ao presidente Lula. As medidas incluem uma PEC e um projeto de lei.

Mais cedo, o IPC-S desacelerou de 0,39% para 0,34% no fim de maio, segundo a FGV, com queda no ritmo de alta em quatro das sete capitais pesquisadas.

No exterior, o Banco da Inglaterra (BoE) continuará cortando as taxas de juros, mas a incerteza econômica global torna difícil dizer até que ponto e com que rapidez, disse o presidente do banco central, Andrew Bailey.

Na África do Sul, o PIB subiu 0,1% no primeiro trimestre de 2025 ante os três meses anteriores.