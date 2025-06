FMI eleva previsão de crescimento do Brasil a 2,3% e recomenda esforço fiscal mais ambicioso

A projeção do FMI para a inflação brasileira é de 5,2% ao fim de 2025, com a taxa convergindo à meta de 3% no final de 2027.

Segundo o Fundo, a retomada do aperto monetário pelo Banco Central em setembro do ano passado foi "apropriada", dadas as expectativas de inflação de curto e médio prazo acima da meta e um hiato do produto positivo. "No contexto de elevada incerteza sobre políticas globais e de expectativas de inflação acima de níveis consistentes com a meta, manter a flexibilidade no ritmo e duração do ciclo de alta da Selic é prudente."