Haddad encerra participação em evento para atender telefonema de Lula

A conversa com Lula antecedeu à coletiva do presidente, iniciada pouco antes das 11 horas.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República não informou se há um tópico específico sobre o qual o presidente falaria, mas há a expectativa de que Lula decida sobre as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Lula viaja para a França nesta terça.

Mais cedo, Haddad disse que apresentou a Motta e Alcolumbre um conjunto de medidas para sanear as contas públicas estruturalmente. As ações incluem uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e uma medida provisória. Eles se reuniram na noite da segunda-feira. As ações vêm na esteira da rejeição do Congresso ao aumento do IOF, com o qual o governo contava para turbinar a arrecadação este ano e em 2026.

O ministro relatou que o pacote será levado nesta terça-feira ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para fechar detalhes sobre as medidas. A expectativa é de que haja definição sobre o tema até as 15 horas.