Hims & Hers Health vai adquirir plataforma de saúde Zava em uma transação em dinheiro

A Hims & Hers Health concordou nesta terça-feira, 3, em adquirir a Zava, uma plataforma digital de saúde na Europa.

A plataforma de teleconsulta disse que sua aquisição expandirá sua presença no Reino Unido e lançará oficialmente a empresa na Alemanha, França e Irlanda.

Os termos exatos do negócio não foram divulgados, mas a Hims afirmou que ele seria financiado exclusivamente com dinheiro. Espera-se que a aquisição seja concluída no segundo semestre do ano e que o negócio seja agregador até 2026.