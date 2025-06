Ibovespa cai apesar de alta em NY, à espera de solução para IOF

O Ibovespa cai na manhã desta terça-feira, 3, enquanto investidores esperam que o governo anuncie alguma decisão sobre as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). No exterior, desdobramentos da política tarifária do governo Trump também seguem no radar e mantêm os índices acionários com taxas moderadas. Em Nova York, a maioria sobe. Na Europa, as bolsas também miram alta.

Há pouco, foram divulgados a pesquisa Jolts de emprego dos Estados Unidos e encomendas da indústria norte-americana. A abertura de postos de trabalho nos EUA subiu para 7,391 milhões em abril. O resultado superou a expectativa de analistas, de criação de 7,1 milhões de vagas no período. Já as encomendas à indústria no país caíram 3,7% em abril ante março, ante projeção de recuo 3,0%.

Apesar dos sinais divergentes das commodities, Vale e Petrobras caem. O petróleo avança em torno de 1,00% e o minério fechou em baixa de 1,00% em Dalian, na China.