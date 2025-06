Lula diz terá almoço no Alvorada com envolvidos na discussão sobre o IOF

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 3, que vai se reunir às 13 horas (de Brasília) com as pessoas que participam da discussão sobre alternativas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no Palácio da Alvorada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu na noite da segunda-feira, 2, com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para tratar do tema.

"Vai ter um almoço na minha casa, com todas as pessoas que estão participando dessa discussão, para a gente saber se o acordo está feito ou não, para anunciar o que vai fazer, a compensação que o Brasil precisa ter para colocar as nossas contas fiscais em ordem", disse Lula, em entrevista coletiva à imprensa.

Mais cedo, Haddad disse que havia apresentado a Motta e Alcolumbre um conjunto de medidas para sanear as contas públicas estruturalmente, e que ainda se reuniria com o presidente para definir detalhes.