Motta: Haddad apresentou 'com muita competência' rol de medidas que podem avançar

"Estamos todos registrando essa sintonia que há entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o governo federal na busca, depois dessa medida tomada pelo governo pelo aumento do IOF, de podermos encontrar uma pauta que não apenas resolva o problema pontual e imediato da questão fiscal do País para o ano de 2025, e sim possamos avançar em uma discussão mais abrangente e mais estruturante em favor do País", disse Motta.

Ao sair da reunião, Motta disse que saiu "mais animado" da reunião no Alvorada. Ele exaltou a relação que tem com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e com a equipe econômica do governo.

"Eu saio da reunião ainda mais animado, ainda mais estimulado em construir, ao lado do presidente Davi, com quem temos tido uma relação de muita irmandade e de muita proximidade, essa agenda conjunta com o Ministério da Fazenda e o presidente Lula", disse Motta.

Também participaram do almoço os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara, José Guimarães (PT-CE).