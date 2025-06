Na contramão do exterior, dólar fecha em queda com alternativa ao IOF no radar

A expectativa por medidas estruturais que ajustem as contas públicas, como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), deu fôlego ao real na sessão desta terça-feira, 3. Apesar de certa frustração com declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não trouxe detalhes sobre o plano fiscal, o dólar fechou em queda de 0,70%, a R$ 5,6358, na contramão do comportamento da moeda norte-americana no exterior.

O descolamento do real da tendência externa começou ainda pela manhã à medida que investidores digeriam fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a jornalistas e se manteve no restante do pregão. Lula revelou que se reuniria em almoço com o Haddad e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para colocar as "contas fiscais em ordem".

O presidente argumentou que o aumento do IOF engendrado pela Fazenda foi uma tentativa de fazer um "reparo" no quadro fiscal porque o Senado descumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de compensar a desoneração da folha de pagamentos. Haddad, no "afã" de dar uma resposta à sociedade, lançou mão do pacote do IOF.