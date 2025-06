Petróleo fecha em alta pelo segundo dia com escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia

Os contratos futuros de petróleo subiram nesta terça-feira, 3, com os investidores reagindo à nova escalada na guerra entre Rússia e Ucrânia, fator que reacendeu temores sobre o fornecimento global de energia. É a segunda sessão consecutiva de alta para a commodity.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para julho avançou 1,42% (US$ 0,89), encerrando a sessão cotado a US$ 63,41 por barril. Já o Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), subiu 1,55% (US$ 1,00), a US$ 65,63 por barril.

Na segunda-feira, os preços já haviam disparado após a Ucrânia lançar ataques com drones contra bases aéreas militares dentro do território russo, danificando parte da frota de bombardeiros de Moscou. A guerra, que já se estende por 40 meses, dá poucos sinais de trégua, com a Rússia intensificando os ataques com mísseis e drones nas últimas semanas.