Secretaria do MDIC vai investigar dumping em importações chinesas de aço

O trâmite conversa com a estratégia mencionada nesta manhã pelo presidente da Gerdau, Gustavo Werneck, após evento organizado pela Amcham. Para ele, a discussão de defesa comercial para o setor de aço não se encerrou com a manutenção do sistema de cotas e tarifas, que foi renovado com a inclusão de novos códigos de produtos a serem taxados.

"Vemos como um debate que ainda não terminou. Houve um ganho pelo fato de se ter mantido aquilo que foi definido há 12 meses, mas isso não é suficiente. O fato é que os debates continuam e temos tentado encontrar dentro do governo federal os caminhos adequados", disse.

Ele disse que os mecanismos formais como salvaguarda e antidumping seguem tramitando e que as iniciativas de defesa devem seguir por esse caminho daqui em diante.